المنافذ الحدودية: ضبط حاوية شواصي دراجات نارية مُعدّة للتهريب في منفذ ميناء أم قصر الشمالي

صرّحت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأربعاء، عن ضبط حاوية تضم شواصي دراجات نارية مُعدّة للتهريب في منفذ ميناء أم قصر الشمالي، حيث ذكر المتحدث باسم الهيئة، علاء الدين القيسي، في بيان، أن "مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي تمكنت من ضبط حاوية خارج الحرم الكمركي في نقطة البحث والتحري، تحتوي على شواصي دراجات نارية جديدة، ممنوعة من الاستيراد، وغير مصرح بها في المعاملة الكمركية المنجزة، ومُعدّة للتهريب".

كما لفت إلى "تنظيم محضر ضبط أصولي، وإحالة المواد المضبوطة إلى مركز شرطة كمرك أم قصر الشمالي لغرض عرضها على قاضي التحقيق المختص لمحاسبة المقصرين".