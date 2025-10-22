محكمة جنايات صلاح الدين: السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات

أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، اليوم الاربعاء، حكما بالسجن المؤبد بحق بحق تاجر مخدرات، فقد ذكر القضاء في بيان، ان "محكمة جنايات صلاح الدين أصدرت حكما بالسجن المؤبد بحق مدان عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة"، مبينا ان "المدان ضبط بحوزتة مواد مخدرة من الكريستال والترياك والهيروين موزعة على عدة أكياس، إضافة إلى امبولات عدد 48 وميزان الكتروني وبايب زجاجي عدد 3، وغيرها من المواد التي تستخدم في بيع وتعاطي المواد المخدرة".

كما لفت الى انه "تم اصدار الحكم بحقه وفقاً لأحكام المادة 28/اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".