السوداني يؤكد لوزير الخارجية الامريكي ضرورة تجنّب اي خطوات احادية الجانب خارج اطار التواصل والتشاور

اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني:" ان العلاقات الودية بين بغداد وواشنطن، تقوم على الحوار البنّاء"، مشدداً على ضرورة تجنّب اي خطوات احادية الجانب خارج اطار التواصل والتشاور.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء :" ان السوداني تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الامريكي ماركو روبيو ،تم خلاله بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الاميركية، ومواصلة الجهود المشتركة الرامية الى ترسيخ الشراكة العميقة والمتعددة الابعاد بين البلدين، في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والامنية والعسكرية".

وجدد رئيس الوزراء ، حرص الحكومة العراقية على مواصلة زخم التعاون الثنائي، والمضيّ قدماً في تنفيذ الاتفاقات والتفاهمات التي تم التوصل اليها خلال الاشهر الماضية"، مشددا على ضرورة تجنّب اي خطوات احادية الجانب خارج اطار التواصل والتشاور.

كما اكد حرص الحكومة على تعزيز المسار الديمقراطي بما يرسخ الاستقرار السياسي، والتنمية المستدامة في العراق