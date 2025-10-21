المندلاوي والشيخ الخزعلي يؤكدان أن المرحلة الراهنة تتطلب رؤية موحدة ومواقف مسؤولة في إدارة الملفات والاستحقاقات الوطنية الكبرى

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي و الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي ان المرحلة الراهنة تتطلب رؤية موحدة ومواقف مسؤولة في إدارة الملفات والاستحقاقات الوطنية الكبرى.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس مجلس النواب،أن المندلاوي التقى، اليوم الثلاثاء، الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي، لبحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والخدمية في البلاد، ومناقشة أبرز الملفات الوطنية التي تمس حياة المواطن واستقرار الدولة".

وشدد الجانبان وفق البيان ،على أن المرحلة الراهنة تتطلب رؤية موحدة ومواقف مسؤولة في إدارة الملفات والاستحقاقات الوطنية الكبرى، وتنسيق عال للجهود بين المؤسسات والقوى السياسية لمعالجة التحديات الخدمية والمعيشية، وبما يُسهم في بناء دولة قوية وعادلة تستجيب لتطلعات أبنائها، والتأكيد على أهمية تحصين المسار الديمقراطي من أي توترات أو تجاذبات قد تؤثر على وحدة الموقف الوطني، وتغليب المصلحة العامة على المصالح الضيقة، والعمل بروح وطنية تُعيد للمواطن ثقته بتجربته الحديثة".

واكد الجانبان ايضا ،ان العراق مُقبل على استحقاق شعبي يتمثل في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مما يتطلب مزيدًا من التفاهم على المستويات كافة لتوفير بيئة مستقرة تُساعد في ضمان اجراء انتخابات نيابية نزيهة وشفافة، وتفتح أفقاً جديداً للتنمية والاستقرار، وتُعزز سير العملية الديمقراطية في البلاد، وترسيخ نهج التداول السلمي للسلطة وفق إرادة الشعب