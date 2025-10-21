تأكيد رسمي.. اعتقال متهمين بجريمة استشهاد صفاء المشهداني

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، القاء القبض على خمسة متهمين باغتيال عضو مجلس محافظة بغداد صفاء المشهداني في بغداد.

وقالت الوزارة في بيان،: " ان قوة من مفاصل وزارة الداخلية، بالتنسيق مع امن الحشد الشعبي، نفذت عمليات نوعية دقيقة اسفرت عن القاء القبض على خمسة متهمين بتورطهم في حادث اغتيال عضو مجلس محافظة بغداد صفاء المشهداني ، الذي وقع في قضاء الطارمية شمال العاصمة بغداد".

واضاف البيان:" ان العملية جاءت بناءً على مذكرات قبض قضائية صادرة عن الجهات المختصة، وعقب جهود استخبارية وميدانية مكثفة وتحقيقات مستمرة قادت الى تحديد اماكن وجود المتهمين والقبض عليهم اصوليًا".

وتابع:" ان التحقيقات ما زالت جارية باشراف قضائي، وان الوزارة ستوافي الرأي العام بالتفاصيل حال اكتمال الاجراءات الاصولية"