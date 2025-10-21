الرئيس الايراني يستقبل مستشار الامن القومي

اكد مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي:" ان العراق يدعم الحوار والدبلوماسية لحل الخلافات وخفض التصعيد في المنطقة ".

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لمستشار الامن القومي :" ان الاعرجي والوفد المرافق له ، التقى الرئيس الايراني مسعود بزشكيان ، في طهران اليوم الثلاثاء ، وجرى ، خلال اللقاء ، بحث تطوير العلاقات الثنائية بين بغداد وطهران على جميع الصعد ، لاسيما الاقتصادية منها ".

ونقل الاعرجي، بحسب البيان ،تحيات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى القيادة الايرانية ،واعرب عن التزام العراق بتنفيذ بنود الاتفاق الامني المشترك بين البلدين ودعم العراق لوقف اطلاق النار في غزة، مشيراً الى :" ان العراق يدعم الحوار و الدبلوماسية لحل الخلافات وخفض التصعيد في المنطقة".