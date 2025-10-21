الأخبار

ضبط 19 طنا من زيت الزيتون المغشوش في اربيل


ضبط جهاز امن محافظة اربيل، اليوم الثلاثاء، 19 طناً من زيت الزيتون المغشوش .

وذكر الجهاز في بيان، انه :" تم ضبط مخزن يحتوي على 19 طناً من زيت الطعام، كان ينتج بشكل غير قانوني ،و دون اي ترخيص رسمي، بعيدا عن التعليمات الصحية والغذائية".

واضاف :" جرى خلط الزيوت العادية بمواد ملونة وعطور لتغيير طبيعتها وتحويلها الى ما يشبه "زيت الزيتون"، ثم وضعت تواريخ عليها وشعارات خاصة لبيعها لاحقاً في الاسواق ، على انها منتجات اصلية وصحية".

واشار الى انه ، تم القاء القبض على شخصين من المتهمين، اتخذت بحقهما الاجراءات القانونية 

