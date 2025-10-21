رئاسة البرلمان تدعو النواب للحضور إلى الجلسة المقبلة للتصويت على 15 قانوناً

دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، اليوم الثلاثاء، (21 تشرين الأول 2025)، رؤساء الكتل واللجان والنواب إلى الحضور الواسع إلى الجلسة المقبلة للمجلس، للتصويت على 15 قانونًا مهماً يُلامس حاجة المواطنين بشكل مباشر، مشيرًا الى ان هذه القوانين قد استكملت جميع مراحل تشريعها من قبل اللجان النيابية لإقرارها .

وأوضح المندلاوي في بيان أن "من بين هذه القوانين قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والإرهابية، وقانون الدفاع المدني، وقانون الهيئة الوطنية للنووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية، وقانون تنظيم الطاقة المتجددة، إضافة إلى قانون حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب وضحايا مركز النقاء وحادثة الحمدانية، وغيرها من مشاريع القوانين الحيوية التي تمس حياة المواطنين وحقوقهم وخدماتهم الأساسية".

وشدد المندلاوي على، أن "حضور جلسات المجلس هو واجب دستوري ومسؤولية وطنية تجاه أبناء الشعب، وان نجاح انعقادها وتمرير التشريعات المهمة والمطلوبة سيُعزز ثقة المواطنين بالمؤسسة التشريعية".

وأكد على، ان "هذه القوانين تُمثل استحقاقًا وطنيًا تمس حياة المواطنين اليومية، وان أي تأخير في إقرارها سينعكس سلبًا على الواقع المعيشي والخدمي في البلاد".