وزارة المالية تنفي إيقاف إيرادات المنافذ الحدودية للمحافظات


نفت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، (21 تشرين الأول 2025)، صدور أي قرار من قبل مجلس الوزراء يتعلق بإيقاف إيرادات المنافذ الحدودية للمحافظات، مؤكدة أن ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بهذا الشأن غير صحيح.

وأوضحت وزارة المالية في بيان أن "جميع الإجراءات المالية والإدارية الخاصة بإيرادات المنافذ الحدودية تُنفذ وفق القوانين والتعليمات النافذة، وبما يضمن إدارة شفافة وعادلة للموارد المالية وتوزيعها بين المحافظات".

وأكدت، أن "كتابها الرسمي الصادر عن دائرة الموازنة المرقم 99757 في 9 تشرين الأول 2025 والذي يدعو فيه المحافظات المعنية الى سرعة تزويد دائرة الموازنة بالبيانات المطلوبة، بيّن بوضوح الإيرادات المتحققة من كل منفذ خلال شهر أيلول 2025، ونص على تخصيص 50 بالمائة من تلك الإيرادات لدعم المشاريع الاستثمارية والخدمية في المحافظات، استناداً إلى أحكام المادة (21) من قانون الموازنة العامة رقم (13) للسنوات 2023 و2024 و2025، وهو ما يدحض الأنباء المتداولة حول إيقاف الإيرادات".

ودعت وزارة المالية "وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة في نقل المعلومات، والاعتماد حصراً على البيانات الرسمية الصادرة".

وكان مجلس محافظة البصرة، صوت خلال جلسته الاستثنائية التي عقدها اليوم الثثاء، بحضور المحافظ أسعد العيداني على مشاركة المحافظة بإدارة ومراقبة المنافذ الحدودية وإلزام الحكومة الاتحادية بتطبيق قانون الموازنة الثلاثية وكذلك اللجوء إلى المحكمة الاتحادية إذا امتنعت وزارة المالية عن تسديد واردات المنافذ الحدودية للمحافظة بحسب رئيس الجلسة أسامة السعد.

وقال العيداني خلال مؤتمر صحفي حضره عُقد بعد الجلسة إن: "ما نفذ من قانون الموازنة الثلاثية لعام 2023 لم يصرف للبصرة سوى 47% من ما تستحقه في الموازنة وعام 2024 صرف 37% وعام 2025 لم يصرف أي دينار للموازنة الاستثمارية لا تنمية أقاليم ولا بترو دولار ولم يصرف سوى المنافذ الحدودية و أوقفت خلال الشهرين الماضيين".

وأشار إلى توقف الإيرادات المالية للمنافذ منذ شهرين وإنهم كانوا متفاجئين بصدور القرار من مجلس شورى الدولة.

طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
