الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
الأخبار
التعليم توجه باعتماد مدونة الأحكام الشرعية للفقه الجعفري في كليات القانون الحكومية والاهلية اعتبارا من الغام المقبل
وكالة انباء براثا
111
2025-10-21
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
غرامات مالية واستبعادات واتهامات بين المرشحين .. مفوضية الانتخابات تصدر قرارات جديدة
وزارة المالية تنفي إيقاف إيرادات المنافذ الحدودية للمحافظات
التعليم توجه باعتماد مدونة الأحكام الشرعية للفقه الجعفري في كليات القانون الحكومية والاهلية اعتبارا من الغام المقبل
الخبير الاستراتيجي عبد الكريم خلف : 'أبو مهدي' صاروخ ايراني قادر علی إغراق جميع سفن العالم
تسمم 15 طالبة بإحدى مدارس ميسان
المفوضية تمنع إدخال الهواتف والكاميرات لمحطات الاقتراع
وزارة الداخلية: اجتماع أمني لمكافحة الاتجار بالبشر
مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة السوداني
العتبات المقدسة في كربلاء تنفي دعمهما لأي جهة سياسية أو شخصية انتخابية
وزارة الصحة توقع برنامجاً مع شركة استرازنيكا لمعالجة فايروس يصيب بعض الأطفال الجدد
الاكثر مشاهدة في (
الأخبار
)
72 ساعة
الاتصالات تحظر لعبة "روبلكس" لـ"حماية الأطفال والقيم المجتمعية في العراق"
680
مكتب المرجع الديني الكبير السيد علي السيستاني ينفي صدور اي موقف بشكل رسمي بخصوص الانتخابات
661
المفوضية تحدد موعد عطلة الانتخابات في العراق
588
مفوضية الانتخابات تنسق حول موعد تسليم المدارس مع وزارة التربية
444
الشيخ جلال الدين الصغير : نذير الحرب العالمية يقرع طبوله!… اذن ماذا اعددتم لخيارات النصرة المهدوية … لا سفياني في هجر… ولا صحابي لمصر
370
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر
: انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع
:
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر
: والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع
:
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي
: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع
:
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي
: الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع
:
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر
: انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع
:
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر
: حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع
:
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله
: اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع
:
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي
: العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع
:
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي
: الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع
:
الحسين في قلب المسيح
ولي
: بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع
:
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك