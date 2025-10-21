وزارة الداخلية: اجتماع أمني لمكافحة الاتجار بالبشر

ترأس وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الثلاثاء، اجتماع أمني لمكافحة الاتجار بالبشر، إذ ذكرت الوزرة في بيان، انه "تعزيزا للجهود الوطنية الرامية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، ترأس وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لمكافحة الاتجار بالبشر الاجتماع الدوري للجنة في مقر مديرية مكافحة الاتجار بالبشر، وبحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية".

واضاف البيان ان"المجتمعين ناقشوا جهود مواجهة هذه الجريمة الخطيرة، واستعرضوا الخطط التنفيذية الداخلة ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر".

كما أشارت الوزارة في بيانها الى انه" تم إقرار عدد من التوصيات الهادفة لتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، وتطوير آليات الكشف والتحقيق وحماية الضحايا