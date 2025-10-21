الأخبار

هيئة النزاهة: ضبط 4 متهمين بتنظيم معاملاتٍ وهمية في بلدية الكوفة


 

 

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، عن ضبط 4 مُوظَّفين يعملون في مُديريَّة بلديَّة الكوفة ودائرة الصحَّة في محافظة النجف؛ لارتكابهم عمداً ما يخالف واجباتهم الوظيفيَّـة، حيث ذكرت الهيئة في بيان، أن "فريقاً مُؤلّفاً في مكتب تحقيق النجف تمكَّن من تنفيذ عمليَّتي ضبطٍ، بإشراف قاضي التحقيق المُختصّ، الأولى بحقّ ثلاثة مُتَّهمين، هم رئيس وأعضاء لجنة المُشتريات في مُديريَّة بلديَّة الكوفة، على خلفيَّة قيامهم بتنظيم معاملاتٍ وهميَّةٍ لشراء موادّ لمناطق مُتفرّقةٍ من المدينة بقيمة (48،000،000) دينارٍ "، لافتةً إلى "عدم إدخال تلك المواد مخزنياً".

كذلك أوضحت أنَّ "فريقاً آخر انتقل إلى دائرة صحَّة النجف، وتمكَّن من ضبط مُتَّهمٍ في مستشفى الصدر، على خلفيَّة تجهيز مواد طبية بكلفة إجماليَّة تُقدَّرُ بـ(150،000،000) دينار، من دون مراعاة الاحتياج الفعليّ للمُستشفى، فضلاً عن انتهاء صلاحية المُتبقّي منها، الأمر الذي أدَّى إلى إلحاق الضرر بالمال العام".

وتابعت إنَّه "جرى تنظيمُ محضري ضبطٍ أصوليَّـين في العمليَّـتين المُنفَّذتين بموجب مُذكَّرتين قضائيَّـتين وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، وعرضهما رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة بالنجف؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة المُناسبة بحقّهم، وتقرير المصير المُتَّهمين".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
