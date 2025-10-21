هيئة النزاهة: ضبط 4 متهمين بتنظيم معاملاتٍ وهمية في بلدية الكوفة

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، عن ضبط 4 مُوظَّفين يعملون في مُديريَّة بلديَّة الكوفة ودائرة الصحَّة في محافظة النجف؛ لارتكابهم عمداً ما يخالف واجباتهم الوظيفيَّـة، حيث ذكرت الهيئة في بيان، أن "فريقاً مُؤلّفاً في مكتب تحقيق النجف تمكَّن من تنفيذ عمليَّتي ضبطٍ، بإشراف قاضي التحقيق المُختصّ، الأولى بحقّ ثلاثة مُتَّهمين، هم رئيس وأعضاء لجنة المُشتريات في مُديريَّة بلديَّة الكوفة، على خلفيَّة قيامهم بتنظيم معاملاتٍ وهميَّةٍ لشراء موادّ لمناطق مُتفرّقةٍ من المدينة بقيمة (48،000،000) دينارٍ "، لافتةً إلى "عدم إدخال تلك المواد مخزنياً".

كذلك أوضحت أنَّ "فريقاً آخر انتقل إلى دائرة صحَّة النجف، وتمكَّن من ضبط مُتَّهمٍ في مستشفى الصدر، على خلفيَّة تجهيز مواد طبية بكلفة إجماليَّة تُقدَّرُ بـ(150،000،000) دينار، من دون مراعاة الاحتياج الفعليّ للمُستشفى، فضلاً عن انتهاء صلاحية المُتبقّي منها، الأمر الذي أدَّى إلى إلحاق الضرر بالمال العام".

وتابعت إنَّه "جرى تنظيمُ محضري ضبطٍ أصوليَّـين في العمليَّـتين المُنفَّذتين بموجب مُذكَّرتين قضائيَّـتين وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، وعرضهما رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة بالنجف؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة المُناسبة بحقّهم، وتقرير المصير المُتَّهمين".