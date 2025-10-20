الأخبار

لاريجاني يتهم الأمريكيين بحرمان العراق من السيطرة على مجاله الجوي


اتهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني الولايات المتحدة بتقويض استقلال العراق، قائلا إن واشنطن تمنع السلطات العراقية من السيطرة على المجال الجوي للبلاد.

وقال لاريجاني، اليوم الاثنين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي الذي يزور إيران: "الولايات المتحدة لا تسمح للحكومة العراقية بأن تكون مستقلة، وتستغل الوضع السياسي في العراق والقضايا الأمنية لتحقيق أغراضها الخاصة".

وأشار لاريجاني إلى أن العراق بلد مستقل، لكن الولايات المتحدة "لا تسمح للعراق بالسيطرة على مجاله الجوي".

وأضاف لاريجاني: "نشكر العراق الصديق على موقفه خلال حرب الأيام الاثني عشر مع إسرائيل. ولكن مع ذلك، استخدمت إسرائيل والولايات المتحدة المجال الجوي العراقي ضد إيران".

بدوره، قال الأعرجي إن أمن الحدود كان موضوعا مهماً للنقاش مع لاريجاني، مؤكدا أن "أراضي العراق لن تُستخدم ضد أي دولة أخرى".

وقال: "العراق يؤكد أنه لن يسمح باستخدام مجاله الجوي ضد إيران، وقد قدمنا ​​شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي بشأن حرب الـ 12 يوما". وشدد المسؤول العراقي على أن أمن العراق يرتبط بشكل وثيق بأمن إيران.

وأضاف الأعرجي: "لقد عانت المنطقة كثيرا من العدوان الإسرائيلي، وحان الوقت لوضع حد له... ونعتقد أن إشعال حرب جديدة ليس من مصلحة أي طرف في المنطقة، ويجب على جميع الدول التعاون لمنعها".

في يونيو الماضي، قدم العراق شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي طالب فيها باتخاذ إجراء بشأن الانتهاكات الإسرائيلية للمجال الجوي العراقي واستخدامه لشن هجمات عسكرية ضد إيران.

