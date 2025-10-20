القبض على اثنين من المتهمين بعملية استهداف مدير بلدية الخالص في ديالى

القت قوة مشتركة من شرطة ديالى القبض على اثنين من المتهمين باستهداف مدير بلدية قضاء الخالص، نصر جهاد مساء امس الاحد .

وقال مصدر امني إن المقبض عليهما تربطهما صلة قرابة بمدير بلدية الخالص، مشيراً إلى "نقلهما لأحد المراكز الأمنية المختصة لاكمال إجراء التحقيقات اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما".

وكان مصدر امني اعلن مساء امس عن نجاة مدير بلدية الخالص من محاولة اغتيال باستهداف مركبته قرب قرية ابو تمر شمال بعقوبة .