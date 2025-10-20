يار الله و مدير مكتب التعاون الأمني يبحثان استمرار التعاون في المجال الأمني والعسكري وبناء القدرات

بحث رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير رشيد يار الله مع مدير مكتب التعاون الأمني الجديد في العراق استمرار التعاون والتنسيق في المجال الأمني والعسكري وبناء القدرات.

وذكر بيان لوزارة الدفاع ،أن يار الله التقى ، اليوم الاثنين ، مدير مكتب التعاون الأمني الجديد في العراق وقدم له التهنئة بمناسبة تسنّمه المنصب الجديد، متمنياً له النجاح والموفقية في عمله".

و بحث الجانبان وفق البيان ،استمرار التعاون والتنسيق في المجال الأمني والعسكري وبناء القدرات، لا سيما تقديم الدعم اللوجستي وإسناد الجهود بما يخدم المؤسسة العسكرية؛ لرفع القدرات القتالية للجيش العراقي على كافة المستويات".

وأكد مدير المكتب اهمية اللقاءات المستمرة مع رئيس اركان الجيش، من أجل تطوير التعاون بين الجانبين على مستوى التجهيز والتسليح، وكذلك الاستمرار في دعم ومساندة القوات الامنية عند الضرورة".