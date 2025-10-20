الأخبار

الأعرجي ولاريجاني يؤكدان على عدم السماح باستغلال أجواء العراق ضد إيران


بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، علي لاريجاني، اليوم الإثنين، (20 تشرين الأول 2025)، تطوير العلاقات الثنائية لا سيما الاقتصادية منها، وأمن الحدود المشتركة، والوضع الإقليمي ومكافحة استغلال الأجواء العراقية.

وأكد الأعرجي، في مؤتمر صحفي مشترك، في طهران، أن: "أحد أهم المواضيع التي نوقشت هو أمن الحدود، والتشديد على عدم السماح باستخدام أراضي أي من البلدين ضد الآخر".

وشدد على، أن "العراق يؤكد أنه لن يسمح باستخدام مجاله الجوي ضد إيران،" مشيرا الى ان العراق "قدم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب التي استمرت 12 يومًا".

وتابع بالقول إن أمن العراق وإيران مسألة واحدة،" مؤكداً "الإيمان بأنه ليس من مصلحة أي طرف في المنطقة اندلاع حرب جديدة، وعلى جميع الدول التعاون لمنع ذلك".

وأضاف الأعرجي، أن "المنطقة عانت كثيرًا من عدوان إسرائيل، وقد حان وقت وضع حد له،" مشدداً على أن "الحكومة العراقية تعارض بشدة استخدام العقوبات ضد أي دولة، وأن كل القضايا، بما فيها الخلاف مع إيران، يجب أن تُحل عبر الحوار وليس بالقوة".

من جانبه، أشار لاريجاني إلى أنه "رغم استقلال الحكومة العراقية، إلا أن أمريكا لا تسمح بذلك وتستغل الأجواء السياسية والأمنية في العراق".

وأوضح أن محور النقاش في هذا اللقاء كان "حول تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيراً إلى أنه لكي يكون الاقتصاد مستدامًا، يجب أن تستقر الأوضاع الأمنية أيضاً".

وعبر لاريجاني عن "شكره لمواقف العراق الصديق خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا، لافتاً إلى أن إسرائيل وأمريكا استغلتا أجواء العراق".

وختم بالقول إن "العراق دولة مستقلة، لكن لا يسمحون بأن تكون أجواءه تحت سيطرة العراق".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن مأساة غزة وحقيقة ما جرى.. هل أيقظت تداعيات الحدث وعي الأمة؟
القبض على اثنين من المتهمين بعملية استهداف مدير بلدية الخالص في ديالى
يار الله و مدير مكتب التعاون الأمني يبحثان استمرار التعاون في المجال الأمني والعسكري وبناء القدرات
القاضي زيدان يؤكد ان القضاء العراقي يبقى حصناً للدستور بما يعزز ثقة المواطن به ويكرس مبدأ سيادة القانون
الأعرجي ولاريجاني يؤكدان على عدم السماح باستغلال أجواء العراق ضد إيران
المالية النيابية تطالب بإعلان حالة طوارئ مائية في العراق
التعليم العالي تعلن نتائج قبول الأوائل من خريجي المعاهد في الجامعات
رئيس الجمهورية يؤكد للسفير الإيراني حرص العراق على تعزيز العلاقات
القبض على 4 متهمين حاولوا الدخول بطريقة غير شرعية باتجاه ديالى
رئيس البرلمان يعلن القاء القبض على قتلة صفاء المشهداني
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك