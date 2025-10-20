التعليم العالي تعلن نتائج قبول الأوائل من خريجي المعاهد في الجامعات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين (20 تشرين الأول 2025)، نتائج قبول الأوائل من خريجي المعاهد في الجامعات.

وذكرت الوزارة في بيان أنها "أعلنت نتائج قبول الطلبة الـ20% الأوائل من خريجي المعاهد للسنة الدراسية 2025-2026"، مشيرةً إلى أن "النتائج تضمنت قبول (1905) طلاب في الكليات والأقسام، وفقًا للتخصصات المناظرة".

ووجهت الوزارة، بحسب البيان، الجامعات إلى "بدء إجراءات تسجيل الطلبة، واعتماد بيانات نتائج القبول المنشورة في بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة".