القبض على 4 متهمين حاولوا الدخول بطريقة غير شرعية باتجاه ديالى

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الإثنين، (20 تشرين الأول 2025)، عن إلقاء القبض على 4 أجانب كانوا يحاولون الدخول بصورة غير قانونية باتجاه محافظة ديالى.

وذكرت الاستخبارات العسكرية في بيان أنه "ضمن منهاجها المستمر في القضاء على ظاهرة دخول العمالة الأجنبية إلى البلاد بصورة غير قانونية، واستمراراً لعمليات تأمين الحدود مع القطعات الماسكة، تمكن قسم استخبارات وأمن فرقة المغاوير 23 بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، من نصب كمين محكم".

وأضافت، أن "الكمين أسفر عن إلقاء القبض على 4 أجانب كانوا يحاولون الدخول والتسلل إلى الأراضي العراقية بصورة غير شرعية وقانونية".

وأشارت إلى "تسليم المتهمين إلى الجهات المعنية حسب السياقات المعمول بها".