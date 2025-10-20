مديرية المرور العامة: مشروع نصب الكاميرات والرادارات سيعم في جميع المحافظات

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الاثنين، عن الاتفاق مع شركة رصينة لزيادة أعداد الكاميرات والرادارات في بغداد، فيما أشارت الى أن هذه الخطوة ستعمم بعد ذلك على جميع المحافظات، حيث ذكر مدير إعلام وعلاقات المرور العامة، العميد نصير عبد الستار للوكالة الرسمية، إن "الكاميرات والرادارات لها تأثير كبير في المخالفات والحوادث المرورية وشكلت تناقصاً كبيراً والتزاماً في ما يخص المخالفات المرورية خاصة ضمن المناطق المؤثثة بالكاميرات والرادارات".

وأضاف "تم الاتفاق مع شركة رصينة لها باع طويل في مجال الكاميرات والرادارات، لغرض زيادة أعداد الكاميرات والرادارات لتشمل كل التقاطعات والساحات والشوارع الرئيسة في العاصمة بغداد"، مبيناً أن "المشروع سيعمم بعد ذلك على جميع المحافظات".

وتابع أن "فترة الإنجاز تمتد لسنة واحدة، إذ سيتم نصب 20 راداراً في 40 تقاطعاً كل 4 أشهر، ليتم إكمال جميع الساحات والتقاطعات في بغداد خلال عام واحد"، موضحاً أن "نجاح هذه التجربة والعمل بها يصب أولاً وأخيراً في مصلحة المواطن".