الدفاع المدني: خطة متكاملة لمواجهة مخاطر الفيضانات والسيول خلال الشتاء

صرّحت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، عن إنهاء جميع الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لضمان سلامة المواطنين خلال فصل الشتاء، حيث ذكر مدير قسم العلاقات والإعلام في مديرية الدفاع المدني، نؤاس صباح شاكر للوكالة الرسمية، إن "استعدادات المديرية لفصل الشتاء ترتبط بضمان سلامة المواطنين خلال عملية استخدامهم لوسائل التدفئة، بالإضافة الى إيلاء أهمية خاصة لمواجهة تأثيرات الأمطار والرياح وما قد ينجم عنها من فيضانات في المناطق السكنية، فضلاً عن تجنب السيول في المناطق المنخفضة القريبة من الوديان والمناطق المرتفعة في الشمال والشرق".

كذلك أضاف أن "خطة الدفاع المدني لتأمين فصل الشتاء تعتمد على الاستفادة من الخبرات السابقة، مع إدخال تحسينات جديدة هذا العام"، مشيرا الى أن "ذلك يأتي في إطار تعزيز إمكانات وقدرات الدفاع المدني، حيث تم تسلم دفعات جديدة من الآليات التخصصية والأخرى الساندة الحديثة والمتطورة، بما في ذلك طائرات الإنقاذ والإطفاء، التي ستسهم في تنفيذ خطة الدفاع المدني لفصل الشتاء بشكل فعال وحاسم للحوادث والحالات الطارئة، حيث انها المرة الأولى التي تشهد فيها البلاد إدخال الطائرات ضمن خطة الدفاع المدني لتأمين موسم الشتاء".

كما بيّن أن "مديرية الدفاع المدني بصدد إصدار مجموعة من الإرشادات والتوصيات الموجهة للمواطنين، تتضمن كيفية تخزين المشتقات النفطية الخاصة بالتدفئة بشكل آمن، بعيدًا عن مصادر النيران والنقاط الكهربائية، وبعيدًا عن متناول الأطفال، فضلاً عن إجراءات الفحص الدوري للمدافئ الكهربائية، وعدم تحميل الأسلاك الكهربائية أكثر من الحد المقرر لها، مع ضرورة عدم ترك المدافئ تعمل أثناء النوم أو مغادرة المنزل"، لافتا الى أن "المديرية أوصت الجهات المعنية بضرورة ترك جزء بسيط من النوافذ مفتوحًا لضمان تبادل الهواء داخل المنازل، وذلك للحد من مخاطر الاختناق التي قد تنجم عن نقص الأوكسجين وارتفاع مستوى غاز ثاني أوكسيد الكربون نتيجة استخدام المدافئ النفطية والغازية، والتي تسجل سنويًا حوادث اختناق تزداد مع تزايد انخفاض درجات الحرارة خلال موسم الشتاء".