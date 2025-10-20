الأخبار

الدفاع المدني: خطة متكاملة لمواجهة مخاطر الفيضانات والسيول خلال الشتاء


 

 

صرّحت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، عن إنهاء جميع الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لضمان سلامة المواطنين خلال فصل الشتاء، حيث ذكر مدير قسم العلاقات والإعلام في مديرية الدفاع المدني، نؤاس صباح شاكر للوكالة الرسمية، إن "استعدادات المديرية لفصل الشتاء ترتبط بضمان سلامة المواطنين خلال عملية استخدامهم لوسائل التدفئة، بالإضافة الى إيلاء أهمية خاصة لمواجهة تأثيرات الأمطار والرياح وما قد ينجم عنها من فيضانات في المناطق السكنية، فضلاً عن تجنب السيول في المناطق المنخفضة القريبة من الوديان والمناطق المرتفعة في الشمال والشرق".

كذلك أضاف أن "خطة الدفاع المدني لتأمين فصل الشتاء تعتمد على الاستفادة من الخبرات السابقة، مع إدخال تحسينات جديدة هذا العام"، مشيرا الى أن "ذلك يأتي في إطار تعزيز إمكانات وقدرات الدفاع المدني، حيث تم تسلم دفعات جديدة من الآليات التخصصية والأخرى الساندة الحديثة والمتطورة، بما في ذلك طائرات الإنقاذ والإطفاء، التي ستسهم في تنفيذ خطة الدفاع المدني لفصل الشتاء بشكل فعال وحاسم للحوادث والحالات الطارئة، حيث انها المرة الأولى التي تشهد فيها البلاد إدخال الطائرات ضمن خطة الدفاع المدني لتأمين موسم الشتاء".

كما بيّن أن "مديرية الدفاع المدني بصدد إصدار مجموعة من الإرشادات والتوصيات الموجهة للمواطنين، تتضمن كيفية تخزين المشتقات النفطية الخاصة بالتدفئة بشكل آمن، بعيدًا عن مصادر النيران والنقاط الكهربائية، وبعيدًا عن متناول الأطفال، فضلاً عن إجراءات الفحص الدوري للمدافئ الكهربائية، وعدم تحميل الأسلاك الكهربائية أكثر من الحد المقرر لها، مع ضرورة عدم ترك المدافئ تعمل أثناء النوم أو مغادرة المنزل"، لافتا الى أن "المديرية أوصت الجهات المعنية بضرورة ترك جزء بسيط من النوافذ مفتوحًا لضمان تبادل الهواء داخل المنازل، وذلك للحد من مخاطر الاختناق التي قد تنجم عن نقص الأوكسجين وارتفاع مستوى غاز ثاني أوكسيد الكربون نتيجة استخدام المدافئ النفطية والغازية، والتي تسجل سنويًا حوادث اختناق تزداد مع تزايد انخفاض درجات الحرارة خلال موسم الشتاء".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مفوضية الانتخابات: تصويت العراقيين في الخارج يضّمن في محافظاتهم الأصلية
الدفاع المدني: خطة متكاملة لمواجهة مخاطر الفيضانات والسيول خلال الشتاء
حالة الطقس: أمطار رعدية بدءاً من الغد وارتفاع في درجات الحرارة
عمليات بغداد: ردم أكثر من 1000 بحيرة أسماك غير مجازة
ترامب يعين مارك سافايا مبعوثاً خاصاً الى العراق
الاستخبارات العسكرية تضبط كمية كبيرة من المخدرات في الأنبار
المفوضية تحدد موعد عطلة الانتخابات في العراق
الاتصالات تحظر لعبة "روبلكس" لـ"حماية الأطفال والقيم المجتمعية في العراق"
الكشف عن موعد إعلان نتائج التحقيقات باغتيال صفاء المشهداني
الكهرباء تعلن تشغيل خط (ميسان – عمارة 400 ك.ف) بطاقة 1000 ‏ميغاواط
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك