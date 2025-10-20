حالة الطقس: أمطار رعدية بدءاً من الغد وارتفاع في درجات الحرارة

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار بدءاً من الغد وارتفاعاً في درجات الحرارة، حيث ذكر بيان للهيئة، أن "غداً الثلاثاء سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية،بينما يكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر تكون رعدية أحياناً في أماكن متفرقة منها، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة في المنطقة الشمالية وفي المنطقتين الوسطى والجنوبية شمالية غربية الى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مشيراً الى أن "درجات الحرارة العظمى في مختلف محافظات العراق كالآتي :بغداد وديالى وكربلاء المقدسة 33، بابل والديوانية وواسط 34 ،المثنى وميسان والبصرة 35 ذي قار36، الأنبار وصلاح الدين 30، دهوك وأربيل 26 السليمانية 25 ، وكركوك ونينوى 29".

كما أضاف، أن "يوم الأربعاء سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم في المنطقة الشمالية مع تساقط زخات مطر رعدية في أماكن متفرقة منها، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية وترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية".

وتابع أن "الخميس المقبل سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس غائماً جزئياً في المنطقة الشمالية، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً على العموم".

كذلك أوضح البيان، أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق على العموم".