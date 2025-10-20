عمليات بغداد: ردم أكثر من 1000 بحيرة أسماك غير مجازة

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، عن ردم أكثر من 1000 بحيرة أسماك غير مجازة، حيث ذكرت القيادة في بيان، إن "حصيلة رفع التجاوزات عن الأنهر الإروائية والحصص المائية المخصصة لسقي المزروعات، تضمنت ردم وكسر أكتاف (1049) بحيرة أسماك غير مجازة بالإضافة إلى رفع 196 مضخة ماء غير مرخصة".

كذلك أضافت ان "ذلك جاء من خلال واجبات الدعم والإسناد والتعاون مع كوادر وزارة الموارد المائية ضمن قواطع مسؤولية فرقتي المشاة (السادسة والسابعة عشرة) والفرقتين الأولى والخامسة شرطة اتحادية في مناطق محيط العاصمة".