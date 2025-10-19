الاستخبارات العسكرية تضبط كمية كبيرة من المخدرات في الأنبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأحد (19 تشرين الأول 2025)، عن ضبط مواد مخدرة في محافظة الأنبار.

وذكر بيان للاستخبارات العسكرية، انه "وبجهود حثيثة ومعلومات استخبارية من أحد المصادر التابعة للمديرية أكدت وجود كيس كبير يحتوي على كمية كبيرة من الحبوب المخدرة".

وأشار الى انه "وعلى ضوء المعلومات الواردة شرعت مفارز الاستخبارات العسكرية بقسم الاستخبارات والأمن في فرقة المشاة الخامسة حيث تم العثور على كيس يحتوي على حبوب مخدرة بكميات كبيرة في منطقة الشيحيات بمحافظة الأنبار".

وأضاف البيان "تم ضبط المواد أصوليا وتسليمها إلى المراجع لإجراء اللازم وحسب الضوابط القانونية".