الاتصالات تحظر لعبة "روبلكس" لـ"حماية الأطفال والقيم المجتمعية في العراق"

أعلنت وزارة الاتصالات ، اليوم الأحد، (19 تشرين الأول 2025)، عن حظر لعبة "روبلكس" داخل العراق، حرصاً منها على حماية الأمن المجتمعي وصون القيم الأخلاقية والتربوية للأسرة والأطفال، والحفاظ على سلامة مستخدمي خدمات الإنترنت في البلاد، استناداً إلى قرارات المحكمة الاتحادية العليا.

وذكرت الوزارة في بيان أن "القرار جاء بعد دراسة مستفيضة ورصد ميداني أظهر أن اللعبة تتضمن عدداً من المخاطر الأمنية والاجتماعية والسلوكية، من بينها إتاحة التواصل المباشر بين المستخدمين بما يعرض فئة الأطفال والمراهقين لمحاولات استغلال أو ابتزاز إلكتروني، واحتواء بعض محتويات اللعبة على مشاهد وسلوكيات تتنافى مع القيم والتقاليد المجتمعية".

وأضافت، أن "اللعبة تشهد انتشار روابط مزيفة ومنصات غير رسمية تدّعي تقديم مكافآت داخل اللعبة وتُستخدم في سرقة البيانات والمعلومات الشخصية، فضلاً عن تشجيع المستخدمين على عمليات شراء داخلية متكررة تسبب أعباء مالية على الأسر العراقية، إضافة إلى تزايد حالات الإدمان الرقمي والعزلة الاجتماعية بين المستخدمين الصغار نتيجة الاستخدام المفرط للعبة".

وأكدت الوزارة، "استمرارها في رصد ومتابعة التطبيقات والألعاب الإلكترونية التي قد تمس القيم الأخلاقية أو تهدد سلامة المستخدمين، بالتنسيق مع الجهات المختصة".