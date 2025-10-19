الأخبار

الكشف عن موعد إعلان نتائج التحقيقات باغتيال صفاء المشهداني


كشف مصدر أمني مطلع، اليوم الأحد (19 تشرين الأول 2025)، أن نتائج التحقيق في حادثة اغتيال الشهيد صفاء المشهداني ستُعلن خلال الساعات المقبلة، مرجحاً أن يكون الإعلان اليوم أو غداً على أبعد تقدير.

وقال المصدر إن “التحقيقات في قضية اغتيال المشهداني شارفت على الانتهاء، وتم التوصل إلى معطيات مهمة تتعلق بالجهات المتورطة”، مؤكداً أن “الجهات المختصة ستعلن قريبا لتوضيح التفاصيل للرأي العام”.

وأثار حادث اغتيال صفاء المشهداني، عضو مجلس محافظة بغداد والمرشح للانتخابات، موجة استنكار واسعة في الأوساط السياسية والشعبية، وسط مطالبات بالكشف عن الجناة ومحاسبتهم لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

