الكهرباء تعلن تشغيل خط (ميسان – عمارة 400 ك.ف) بطاقة 1000 ‏ميغاواط

أعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الأحد (19 تشرين الأول 2025)، عن تشغيل خط نقل الطاقة الكهربائية (ميسان 400 ك.ف – عمارة 400 ك.ف)، الذي يمتد لمسافة 52 كيلومتراً ويضم 119 برجاً، بطاقة نقل تصل إلى 1000 ميغاواط.

وذكر المكتب الإعلامي للوزير في بيان ، أن "هذا المشروع يأتي لتعزيز ارتباطات المنطقة الجنوبية مع مناطق الوسط، وزيادة الطاقة المنقولة إلى محطة ميسان 400 ك.ف، ما ينعكس إيجاباً على تحسين مستويات الفولتية ورفع كفاءة تجهيز المواطنين بالطاقة".

وأكد أن "هذا الإنجاز يأتي استكمالاً لمجموعة الخطوط الأربعة الناقلة للطاقة الكهربائية بالجهد الفائق (400 ك.ف)، التي افتتحها رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، في آب الماضي، بهدف تعزيز قدرات نقل وترابط الطاقة الكهربائية بين محافظات الجنوب ومحافظات الفرات الأوسط، ودعم استقرار المنظومة الكهربائية الوطنية".

وأشاد الوزير زياد فاضل "بجهود الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الجنوبية، مثمناً تفاني ملاكاتها في إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي".