التربية تقرر التريث في استيفاء أجور نقل الطلبة بين المدارس (وثيقة)

قررت هيئة الرأي في وزارة التربية، اليوم الأحد، (19 تشرين الأول 2025)، التريث في تنفيذ إحدى فقرات توصيات لجنة إعادة النظر باستيفاء الرسوم والأجور المخصصة لصندوق التربية المركزي، وذلك لحين إنجاز اللجنة أعمالها بشأنها.

وذكر قرار صادر عن وزير التربية أن "هيئة الرأي قررت التريث في تنفيذ الفقرة (11) فقط من توصيات اللجنة المشكلة بخصوص إعادة النظر في استيفاء الرسوم والأجور التي تحقق موارد لصندوق التربية المركزي وتقدر بـ 15 ألف دينار عن وثائق نقل التلاميذ والطلبة بين المدارس".

وأشار القرار إلى، أن "التريث سيستمر لحين إنجاز اللجنة التي ستتولى إعادة النظر بالفقرة أعلاه أعمالها".