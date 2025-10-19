الأخبار

الوطني الكردستاني: خطاب بافل طالباني ليس مجاملة انتخابية ونفتخر بعراقيتنا


أثار خطاب رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، الذي أكد فيه انتماء حزبه للعراق ودعا إلى حلول وطنية، عدداً من التساؤلات حول توقيته وهدفه، واعتبره البعض مجاملة انتخابية، وفي رده على هذه الآراء، أوضح القيادي في الاتحاد غياث سورجي، اليوم الأحد (19 تشرين الأول 2025)، أن هذا الخطاب يعبر عن مبادئ الحزب منذ تأسيسه، وليس له أي علاقة بالانتخابات، مؤكداً أن الاعتزاز بالعراق شرف وليس تهمة.

وقال سورجي في تصريح صحفي إن "خطاب طالباني لا علاقة له بالانتخابات، بل هو استمرار لنهج الاتحاد الوطني منذ تأسيسه عام 1975، حيث نؤمن بأن بغداد هي العمق الإستراتيجي، وأن حل مشاكلنا لا يكون إلا في بغداد، وليس عبر أي دولة أخرى".

وأضاف: "إذا كان الانتماء إلى العراق يعد تهمة بنظر البعض، فنحن نتشرف بهذه التهمة، ونفتخر بعراقيتنا، فهذا هو نهج الرئيس الراحل جلال طالباني، مؤسس الاتحاد الوطني، الذي كان رئيساً لكل العراقيين، ويهتم بجميع المكونات بلا استثناء".

وكان رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل طالباني، قد وجه خلال خطابه الأخير تحية إلى كل من كردستان والعراق، قائلاً: "إلى الأمام يا عراق"، متحدثاً عن سعي الاتحاد الوطني لإيجاد حلول حقيقية لمشاكل البلاد، انطلاقاً من موقعه الوطني الجامع.

