وكالة الاستخبارات تلقي القبض على "محكوم بالإعدام" هارب لقتله شخصين في كربلاء

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الأحد (19 تشرين الأول 2025)، إلقاء القبض على محكوم بالإعدام هارب، لارتكابه جريمة قتل بحق شخصين في محافظة كربلاء.

وذكرت الوكالة في بيان أن "مفارزها نفذت عملية نوعية في محافظة كربلاء المقدسة، أسفرت عن إلقاء القبض على محكوم هارب صَدَر بحقه حكم بالإعدام، لارتكابه جريمة قتل شخصين في محافظة الديوانية في وقتٍ سابق".

وأضافت أن "المحكوم تم تسليمه إلى الجهات المعنية، لاستكمال الإجراءات القانونية وتنفيذ الحكم القضائي الصادر بحقه".