القبض على ثلاثة صيادين كويتيين في بادية المثنى


أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، (19 تشرين الأول 2025)، ان قوات الحدود ألقت القبض على 3 صيادين كويتيين مخالفين للضوابط والشروط في بادية المثنى.

وذكر بيان للداخلية، ان "الصيادين كانوا يستقلون عجلة مدنية، وضُبطت بحوزتهم 3 صقور تُستخدم في عمليات الصيد".

وأوضح البيان "أظهرت نتائج التحقيق الأولي أن الصيادين خالفوا الضوابط والتعليمات الخاصة بالصيد، فضلًا عن مخالفتهم القوانين النافذة التي تنظم دخول الصيادين الأجانب وممارسة الصيد داخل الأراضي العراقية".

وأشار الى "اتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحق الصيادين وفقًا للتعليمات، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيق".

