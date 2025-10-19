مرشح تقدم محمد العاني يشترط استرداد "محولة كهربائية" في حال خسارته بالانتخابات

أثار فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد (19 تشرين الأول 2025)، جدلاً واسعاً حول أساليب الدعاية الانتخابية، حيث وثّق الفيديو قيام مكتب المرشح محمد هاشم العاني، وزير التجارة السابق والمرشح عن تحالف تقدم، بتقديم مُحوّلة كهربائية لأحد المواطنين بشروط غريبة ومقايضة صريحة بالأصوات.

ويُظهر التسجيل المتداول موظفاً في مكتب المرشح العاني وهو يُقدّم المُحوّلة الكهربائية للمواطن، ويُملي عليه شرطاً واضحاً يتعلق بنتيجة المرشح في الانتخابات.

وقد نُقل عن الموظف قوله للمواطن بشكل مباشر: "المُحوّلة أمانة عندك، إذا حصلنا أصوات فهي من حقك، وإذا ما حصلنا ترجعها."

ويُعد هذا التصرف مقايضة علنية بين تقديم خدمة أساسية (مُحوّلة كهربائية) والحصول على الدعم الانتخابي، ما أثار موجة من الانتقادات والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي التي اعتبرت هذه الممارسة استغلالاً لحاجة المواطنين وتجاوزاً للمعايير القانونية والأخلاقية للحملات الانتخابية.

وتزايدت الدعوات للجهات الرقابية، بما في ذلك مفوضية الانتخابات، للتدخل والتحقيق في الواقعة التي يُنظر إليها كشكل من أشكال شراء الأصوات المشروط.

https://t.me/burathanews/190972