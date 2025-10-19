المؤبد لإرهابي أضرم النار في مواكب حسينية خلال الزيارة الأربعينية في كربلاء المقدسة

أصدرت محكمة جنايات كربلاء، اليوم الاحد، حكما بالسجن المؤبد بحق مجرم إرهابي، أقدم على حرق عدد من المواكب الحسينية خلال زيارة أربعينية الامام الحسين (عليه السلام) خلال العام الجاري 2025.

وبحسب بيان مجلس القضاء الأعلى، ضبط بحوزة المدان والذي ينتمي لكيان داعش الإرهابي، على هاتف محمول يحتوي على تسجيلات فيديو اثناء الحريق وتسجيلات صوتية واتصالات بينه وبين عناصر إرهابية خارج العراق، كما قام بتصوير نفسه داخل المواكب الحسينية بهدف إثبات تواجد الكيان الارهابي في مدينة كربلاء المقدسة في محاولة لترويع الزائرين وبث الرعب في نفوسهم.

وصدر الحكم بحقه استنادا لأحكام المادة الثانية / 1 وبدلالة المادة الرابعة / 1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالا بأحكام المادة 132 / 1 من قانون العقوبات.