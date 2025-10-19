مفوضية الانتخابات تنسق حول موعد تسليم المدارس مع وزارة التربية

أعلنت المفوضيَّة العليا المستقلّة للانتخابات، عن التنسيق مع وزارة التربية لإعلان عطلةٍ تبدأ بالتزامن مع تسلّم المدارس المخصَّصة كمراكز اقتراع، في وقتٍ أكّدتْ ارتفاع عدد المستبعَدين من السباق الانتخابيِّ إلى (837) مرشَّحاً، إذ أكّد رئيس الفريق الإعلاميِّ للمفوضيَّة، عماد جميل، استمرار الاستعدادات اللوجستيَّة والفنيَّة للعمليَّة الانتخابيَّة على وفق الجدول المخطط له، كاشفا عن استبعاد (837) مرشَّحاً لأسبابٍ متنوِّعة.

كذلك أعلن عن تنسيق المفوضيَّة العليا المستقلّة للانتخابات، مع وزارة التربية لإعلان عطلةٍ تبدأ من الخامس من تشرين الثاني المقبل، بالتزامن مع تسلّم المدارس المخصَّصة كمراكز اقتراع.