مجلس القضاء: 30205 عقود زواج مقابل 6719 حالة طلاق في أيلول الماضي

صرّح مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، عن إحصائية الزواج والطلاق لشهر أيلول الماضي من سنة 2025، مشيرًا إلى أن عدد عقود الزواج في محاكم البلاد كافة، باستثناء إقليم كردستان، بلغ 30205 عقود، فيما بلغ عدد حالات الطلاق 6719 حالة، حيث ذكر بيان صادر عن المجلس، أن "مجموع عقود الزواج لشهر أيلول الماضي بلغ 30205 ، في حين بلغت حالات الطلاق 6719 حالة، في جميع محافظات العراق باستثناء إقليم كردستان".

كما أضاف، أن "العاصمة بغداد تصدرت قائمة عقود الزواج وحالات الطلاق، حيث سُجل (4307) عقود زواج في جانب الرصافة، و(1009) عقود زواج في جانب الكرخ، في في حين سجلت (880) حالة طلاق في جانب الرصافة، و(1295) حالة طلاق في جانب الكرخ، تلتها محافظة نينوى التي سجل فيها (3698) عقد زواج و(550) حالة طلاق".