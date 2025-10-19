الأخبار

مفوضية الانتخابات: القبض على متورطين بشراء بطاقات انتخابية وتمزيق صور المرشحين


 

 

أعلنت اللجنة الامنية العليا للانتخابات، اليوم الاحد، القبض على متورطين بشراء بطاقات انتخابية وتمزيق صور المرشحين، حيث ذكر بيان للجنة، أنه "في إطار المهام المناطة بالقوات الأمنية لضمان أمن وسلامة العملية الانتخابية، وتنفيذًا لتوجيهات اللجنة الأمنية العليا لانتخابات مجلس النواب لعام 2025، نفذت مفارز جهاز الأمن الوطني وباقي التشكيلات الأمنية، خلال الأيام الماضية، عمليات متابعة ميدانية مكثفة".

وأضاف، أن "العملية أعلاه أسفرت عن إلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص المتورطين بارتكاب مخالفات انتخابية منها شراء بطاقات انتخابية وتمزيق صور المرشحين للانتخابات البرلمانية في عدد من المناطق".

كذلك أكدت اللجنة الأمنية العليا وفقا للبيان، أن "هذه الأفعال تمثل مخالفات يعاقب عليها القانون، وتشكل محاولة للإساءة إلى أجواء التنافس الديمقراطي، كما تنعكس سلبًا على السلم المجتمعي والبيئة الانتخابية الآمنة"، وتابعت أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، فيما تستمر الجهود الاستخبارية والميدانية الاستباقية في رصد وتعقب أي نشاطات أو ممارسات غير قانونية تستهدف المساس بالعملية الانتخابية ضمن خطة استباقية شاملة لضمان الالتزام بالتعليمات والقوانين".

كما دعت اللجنة، بحسب البيان، جميع المواطنين والجهات المعنية إلى "احترام القوانين والتعليمات الانتخابية، وأيضاً الى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو تجاوزات عبر القنوات الرسمية".

