وزير الداخلية : أكملنا الجزء الأكبر من التحقيقات باغتيال صفاء المشهداني وسنعلنها قريبا

أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم السبت (18 تشرين الأول 2025)، أن التحقيقات الخاصة بحادثة اغتيال المرشح وعضو مجلس النواب صفاء المشهداني شارفت على الانتهاء، مشيرًا إلى أن الحادثة تُعد استثنائية ولها ظروف خاصة.

وقال الشمري في لقاء صحفي إن “الوزارة أكملت الجزء الأكبر من التحقيقات بشأن حادثة اغتيال صفاء المشهداني، وننتظر استكمال بعض الإجراءات الفنية والقانونية لإعلان النتائج النهائية قريبا”.

وأضاف الوزير أن “جميع المرشحين مؤمَّنون بالكامل من قبل الأجهزة الأمنية، وأن حادثة المشهداني تُعد استثناءً له ظروفها الخاصة ولا تمثل خرقًا عامًا في الوضع الأمني الانتخابي”.

وأشار الشمري إلى أن “وزارة الداخلية شكّلت لجنة عليا لحماية العملية الانتخابية برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق قيس المحمداوي، وأن خطة الحماية ستعتمد نظام الأطواق الأمنية المتتابعة، يبدأ الطوق الأول بقوات الشرطة المحلية، يليه طوق من شرطة الطوارئ، وينتهي بالطوق الاتحادي لتأمين مراكز الاقتراع وكافة التجمعات الانتخابية”.

وختم الشمري بالتأكيد على أن “الوزارة لن تتهاون في ملاحقة أي محاولة تستهدف العملية الانتخابية أو تمس أمن المرشحين، وأن الإجراءات الحالية تهدف لضمان بيئة آمنة ومستقرة يوم الاقتراع”.