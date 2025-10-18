العامري يدعو لضمان بيئة آمنة للانتخابات ويطالب بكشف ملابسات اغتيال صفاء المشهداني

دعا الأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري، اليوم السبت (18 تشرين الأول 2025)، الأجهزة الأمنية إلى العمل الدؤوب من أجل خلق بيئة آمنة للمرشحين والتجمعات الانتخابية ويوم الاقتراع.

وأكد العامري، في تصريح صحفي على ضرورة ابتعاد القوى السياسية عن الخطاب الذي قد يُستغل من قبل المجاميع الإرهابية، مشيرًا إلى أهمية كشف ملابسات حادث الفقيد صفاء المشهداني.

وأوضح العامري أن الثقة كبيرة بالقضاء العراقي في أن يوقع العقوبات القصوى بحق كل من يحاول تعكير الأمن أو استهداف الاستقرار الانتخابي.