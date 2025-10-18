مجلس نينوى يطمئن: لا انتشار لإنفلونزا الطيور والإصابة محصورة في حقل واحد

نفى مجلس محافظة نينوى، اليوم السبت (18 تشرين الأول 2025)، الأنباء المتداولة بشأن انتقال إصابات إنفلونزا الطيور إلى سبع وحدات إدارية داخل المحافظة، مؤكدا أن الحالة المسجلة كانت محدودة وتمت السيطرة عليها بالكامل.

وقال عضو المجلس محمد عارف في حديث صحفي إن “المعلومات التي تداولتها بعض منصات التواصل الاجتماعي حول انتشار الإصابات في سبع وحدات إدارية غير دقيقة وننفيها جملة وتفصيلاً”، مبيناً أن “الإصابة كانت محصورة في أحد الحقول القريبة من ناحية بعشيقة”.

وأضاف عارف أن “السلطات البيطرية قامت بدفن آلاف الدجاج المصاب، وفرضت رقابة شاملة على جميع الحقول المجاورة من خلال لجنة مركزية مختصة”، مؤكداً أنه “لم تُسجل أي إصابات جديدة في أي من حقول الدواجن ضمن حدود نينوى خلال الساعات الماضية”.

وأشار إلى أن “إجراءات استثنائية اتُّخذت لمنع انتقال العدوى إلى باقي الحقول، نظراً لأهمية قطاع الدواجن في المحافظة بوصفه مصدراً أساسياً لمعيشة آلاف العوائل”، مشدداً على أن “الجهات المختصة تتابع الموقف ميدانياً لضمان سلامة الثروة الحيوانية ومنع أي انتشار محتمل للمرض”.

وشهد العراق خلال الأعوام الماضية تسجيل إصابات محدودة بإنفلونزا الطيور في بعض المحافظات، تمت السيطرة عليها سريعا عبر إجراءات بيطرية مشددة. ويعد قطاع الدواجن في نينوى من أبرز القطاعات الحيوية، ما يدفع الجهات المختصة لمتابعة أي مؤشرات وبائية بشكل دقيق.