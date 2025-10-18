وزير الداخلية يؤكد على رفد كلية الشرطة بكفاءات جديدة ليكونوا آمري فصائل

أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، على رفد كلية الشرطة بكفاءات جديدة ليكونوا آمري فصائل.

وذكر بيان للوزارة، أن "الشمري التقى بحضور عدد من قادة الوزارة، مجموعة من الضباط الذين تخرجوا حديثاً وتم إجراء الاختبارات والمقابلات لهم من قبل عمادة كلية الشرطة لكي يكونوا آمري فصائل، مؤكداً أن اختيار هولاء النخبة من الضباط جاء على أساس رغبتهم بعد إجراء الاختبارات العملية وفق سياقات أكاديمية".

وشدد، على "رفد كلية الشرطة بهذه الكفاءات لكي يكونوا جزءاً مهماً من عملية التدريب وتطبيق المناهج بناء على رؤية مهنية رصينة".

ووجه الضباط، بأن "يكونوا على قدر المسؤولية، خاصة أن اختيارهم من مختلف صنوف وتشكيلات الوزارة بعد فترة وجيزة من تخرجهم يدل على أن وزارة الداخلية تسعى إلى متابعة جميع الضباط المتخرجين لكي يكونوا في الأماكن التي سيبدعون فيها لغرض تحقيق الغاية من استقطاب الطاقات الشبابية للعمل الأمني".