هيئة المنافذ تعلن ضبط عملة مزيفة وقطع أثرية في منفذ القائم

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، إلقاء القبض على سائق حاول تهريب مبالغ من العملة الأجنبية المزورة عبر منفذ القائم.

وذكرت الهيئة في بيان، أن "مديرية منفذ القائم الحدودي تمكنت من ضبط سائق عراقي الجنسية أثناء محاولته تهريب مبالغ مالية مزورة من عملة أجنبية، بالإضافة إلى 22 قطعة من العملات المعدنية الأثرية، وعدد من جوازات السفر الأجنبية وشرائح اتصال".

وأضافت الهيئة في بيانها أن "عملية الضبط جرت بالتنسيق والتعاون مع مركز الجمرك والدوائر الساندة في المنفذ".

وأشارت إلى، أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي، وإحالة السائق والمضبوطات إلى مركز شرطة القائم لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة"