مفوضية الانتخابات : سجلنا غرامات على اسماء كبيرة

أوجزت مفوضية الانتخابات الية رصد ومتابعة مخالفات الدعاية الانتخابية للمرشحين المشاركين في انتخابات مجلس النواب العراقي 2025.

وذكرت مساعد المتحدث الرسمي للمفوضية نبراس ابو سوده ، في تصريح صحفي، ان" جميع المظاهر الدعائية التي توسطت الشوارع العامة قبل 3 تشرين الاول، هي خروقات بالمطلق ، تعاملت معها المفوضية وفق القانون كما وردتها من شكاوى او تقارير لفرق الرصد ".

واضافت ، ان " هذا ملف كبير اتخذت المفوضية فيه قرارات مهمة بفرض غرامات على المخالفين ، وهناك قرارات اخرى جديدة ستصدر تباعا في الايام المقبلة تتعلق باسماء كبيرة تشغل مناصب حكومية".

واوضحت ان " المفوضية تعاملت مع اولئك المخالفين باعتبارهم مرشحين ، وتم فرض غرامات مالية بحقهم ونشر القرارات الخاصة بالمخالفات رسميا".

وبشأن المخالفات الاخرى بعد 3 تشرين الاول ،اكدت ابو سوده ان " لجان الرصد التابعة للمفوضية تقوم بتسجيل المخالفات وارسال تقارير بالمخالفين إلى امانة بغداد التي يجب تدخلها قانونا ، لان كافة الدعايات التي توسطت الساحات والشوارع العامة والجزرات الوسطية هي في مواقع يمنع استخدامها وفقا لضوابط امانة بغداد" .

واضافت ، ان " فرق المفوضية رصدت تلك الظواهر ، وننتظر تدخل امانة بغداد لازالتها بموجب القانون ، لان الغرامة المالية هي من اختصاص المفوضية لكن ازالة المخالفات هي من اختصاص امانة بغداد ودوائرها البلدية ".

واعلنت مفوضية الانتخابات ، ان عدد الغرامات التي صدر بها قرار مجلس المفوضين لغاية الاسبوع الماضي بلغ 400 مخالفة، منها 291 مخالفة لمرشحين رجال ، و 49 مخالفة لمرشحات نساء ، فضلا عن 60 مخالفة قبل انطلاق الحملة الانتخابية للذين وضعوا صورة وشعار الحملة فقط.

وكان مجلس المفوضين، قرر انطلاق الحملة الانتخابية للمرشحين المصادق عليهم في 3 تشرين الاول الحالي، فيما ستنتهي الحملة الانتخابية للمرشحين عند الساعة السابعة من صباح يوم السبت 8 تشرين الثاني المقبل.