مسلحون مجهولون يسطون على منفذ رواتب في اليرموك ويسرقون 45 مليون دينار

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت (18 تشرين الاول 2025)، بقيام مسلحين مجهولين بالسطو على منفذ رواتب في اليرموك بالعاصمة بغداد، فيما قاموا بسرقة 45 مليون دينار.

وقال المصدر، إن "مسلحين مجهولين استهدفوا احد منافذ توزيع الرواتب في منطقة اليرموك بسطوا مسلح"، مشيرا الى "أنهم تمكنوا من سرقة مبلغ مالي قدره 45 مليون دينار عراقي".

وأضاف، أن "قوة امنية في مكان الحادث للتحقيق، حيث قامت بمراجعة كاميرات المراقبة في محاولة للوصول الى هوية السارقين".