الفياض يلتقي زعيم الطائفة الشيخية في البصرة ويؤكد أهمية تعزيز الوحدة والاستقرار

التقى رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، اليوم السبت (18 تشرين الاول 2025)، زعيم الطائفة الشيخية عبد العال الموسوي، فيما أكد على أهمية ترسيخ الأمن والوحدة الوطنية وتعزيز روح التآخي بين مكونات الشعب العراقي.

وقال مكتب الفياض في بيان إن "رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، التقى زعيم الطائفة الشيخية، عبد العال الموسوي، وذلك في إطار زيارته إلى محافظة البصرة".

وأضاف البيان، أن "الجانبين بحثا مستجدات الأوضاع العامة في البلاد، وجرى التأكيد على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار، وترسيخ قيم الوحدة والتآخي بين أبناء الشعب العراقي بما يعزز روح التلاحم بين مختلف المكونات".

وأشاد الفياض بـ"الدور البارز للسيد الموسوي، وبمواقف المدرسة الشيخية الداعمة للاستقرار، وحرصها على ترسيخ السلم المجتمعي".