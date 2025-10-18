وزارة العدل تكشف نظاماً الكترونياً يتيح لذوي النزلاء متابعة أوضاعهم داخل السجون

أعلنت وزارة العدل، اليوم السبت، عن حراك للتعاقد مع شركات متخصصة بشأن حجب إشارات الهواتف داخل السجون، فيما أشارت الى تطبيق قانون يتيح لذوي النزلاء من متابعة أماكن تواجدهم وحالتهم الصحية، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة أحمد لعيبي، في تصريح للوكالة الرسمية، إن "الوزارة عززت دوائر التسجيل العقاري والسجون بمنظومات كاميرات مراقبة مرتبطة بمكتب المدير العام، لمتابعة سير العمل وضمان النزاهة"، مشيراً إلى أن "هناك تعاوناً وتنسيقاً مع هيئة النزاهة وجهاز الأمن الوطني للقضاء على حالات التلاعب".

وأضاف أن "الوزارة قطعت أشواطاً كبيرة في مشروع أتمتة دوائر التسجيل العقاري، مما أسهم في إنهاء حالات الابتزاز والروتين، إلى جانب إدخال نظام الباركود في إدارة الموانئ، الأمر الذي عزز الشفافية والسيطرة الإدارية"، وتابع أن "تطبيق قانون إدارة النزلاء أسهم في تمكين ذوي النزلاء من معرفة أماكن وجود أبنائهم وحالتهم الصحية ومواعيد دخولهم أو إطلاق سراحهم، عبر نظام إلكتروني مرتبط بمكتب المدير العام ومكتب الوزير".

كما أشار الى أن "الوزارة في طور التعاقد مع شركات مختصة لحجب إشارات الهواتف المحمولة التي تدخل السجون بصورة غير قانونية، مع توفير كبائن مخصصة لاتصالات النزلاء وفق الضوابط".