النائب جواد الغزالي يدعو الحكومة لاتخاذ موقف حازم تجاه تركيا لضمان حقوق العراق المائية

أكد عضو مجلس النواب جواد الغزالي ، اليوم الجمعة (17 تشرين الاول 2025)، أن استمرار أزمة شح المياه في العراق نتيجة تعنت الجانب التركي بعدم إطلاق الحصص المائية المقررة، يعد خرقاً واضحاً للمعاهدات والاتفاقيات الدولية الموقعة بين البلدين منذ عشرينيات القرن الماضي.

وأوضح الغزالي في بيان أن "هذا التصرف غير مقبول لما سببه من أضرار جسيمة بالواقع الزراعي في العراق، وأثر سلباً على الفلاحين والمزارعين، وانعكس على الأمن الغذائي الوطني".

وأشار إلى أن "حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا، والذي يتجاوز 46 مليار دولار سنوياً، يفرض على الحكومة العراقية اتخاذ موقف واضح وقوي، والتحرك بشكل عاجل وجاد لإلزام الجانب التركي بإطلاق الحصص المائية المقررة".

ودعا الغزالي الحكومة إلى "مراجعة العلاقات التجارية مع تركيا واستخدام هذا الملف كورقة ضغط فاعلة، بما يضمن حماية حقوق العراق المائية وصون سيادته وكرامة شعبه".