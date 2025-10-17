الأخبار

النائب جواد الغزالي يدعو الحكومة لاتخاذ موقف حازم تجاه تركيا لضمان حقوق العراق المائية


أكد عضو مجلس النواب جواد الغزالي ، اليوم الجمعة (17 تشرين الاول 2025)، أن استمرار أزمة شح المياه في العراق نتيجة تعنت الجانب التركي بعدم إطلاق الحصص المائية المقررة، يعد خرقاً واضحاً للمعاهدات والاتفاقيات الدولية الموقعة بين البلدين منذ عشرينيات القرن الماضي.

وأوضح الغزالي في بيان أن "هذا التصرف غير مقبول لما سببه من أضرار جسيمة بالواقع الزراعي في العراق، وأثر سلباً على الفلاحين والمزارعين، وانعكس على الأمن الغذائي الوطني".

وأشار إلى أن "حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا، والذي يتجاوز 46 مليار دولار سنوياً، يفرض على الحكومة العراقية اتخاذ موقف واضح وقوي، والتحرك بشكل عاجل وجاد لإلزام الجانب التركي بإطلاق الحصص المائية المقررة".

ودعا الغزالي الحكومة إلى "مراجعة العلاقات التجارية مع تركيا واستخدام هذا الملف كورقة ضغط فاعلة، بما يضمن حماية حقوق العراق المائية وصون سيادته وكرامة شعبه".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
القبض على متهم يمارس السحر والشعوذة بالجرم المشهود في الديوانية
النائب جواد الغزالي يدعو الحكومة لاتخاذ موقف حازم تجاه تركيا لضمان حقوق العراق المائية
عضو في تحالف الانبار المتحد : تقدم يواصل ضخ الاموال في الانبار وعودة الحلبوسي للرئاسة مستبعدة
انشقاق قيادي بارز من صفوف العزم اثر خلافات مع السامرائي
الحشد الشعبي يعلن تطهير 9 مناطق من بقايا "داعش" الارهابي غربي الأنبار
القضاء يتلقى 8 شكاوى ضد رافع الرفاعي بتهم الإرهاب والتحريض الطائفي
حركة حقوق: السوداني يسعى لولاية ثانية عبر التحالف مع السنة والأكراد بعيداً عن الإطار التنسيقي
شرطة الأنبار تحبط محاولة لسرقة محولات وأسلاك كهربائية شرقي الرمادي
التربية تقرر إضافة "مادة الأخلاقية" إلى الاختبارات الرسمية للعام الدراسي الحالي
الحشد الشعبي يدعو الإعلاميين لتغطية استعراض عسكري للواء السابع في البصرة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك