عضو في تحالف الانبار المتحد : تقدم يواصل ضخ الاموال في الانبار وعودة الحلبوسي للرئاسة مستبعدة

اكد عضو تحالف الانبار المتحد محمد الفهداوي، ان تحالف تقدم بقيادة رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي مازال يضخ الكثير من الاموال في محافظة الانبار لاهداف انتخابية، لافتا الى ان عودة الحلبوسي لرئاسة البرلمان مستبعدة جدا.

وقال الفهداوي لـ /المعلومة/، ان "الحلبوسي لن يعود الى رئاسة البرلمان، خصوصا ان العملية معقدة وصعبة، اضافة الى ان حزبه تقدم قد خاض تجربة محاولة الحصول على الرئاسة وفشل بعد ان رفضت الاطراف الاخرى حصوله على رئاسة المجلس".

وأضاف أن "حزب تقدم مازال يضخ الكثير من الاموال وينفقها في محافظة الانبار من اجل كسب الجماهير وضمان الفوز بالانتخابات وتحقيق اكبر عدد من المقاعد في البرلمان للمرحلة المقبلة".

وبين ان "الانبار تشهد تنامي في سياسة تكميم الأفواه وشراء الولاءات بالمال والهبات، وهي ممارسات يتهم بها حزب الحلبوسي الذي فقد البوصلة في هذه المحافظة".