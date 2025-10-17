انشقاق قيادي بارز من صفوف العزم اثر خلافات مع السامرائي

كشف عضو تحالف الانبار عبد الرزاق ابراهيم الدليمي، الخميس، ان الانشقاقات من تحالف العزم سجلت مستويات غير متوقعة وسط توقعات من انهيار الحزب خلال الفترة المقبلة.

وقال الدليمي في تصريح ل/ المعلومة/، ان "القيادي في تحالف العزم فرحان عجيل الشمري من تنظيمات محافظة نينوى اعلن مغادرة صفوف الحزب بعد ساعات من انشقاق اثنين من قيادات الحزب على خلفية نشوب خلافات سياسية داخل التحالف بعد تهديدهم بفضح ممارسات السامرائي وشراءه ذمم شيوخ العشائر والفقراء وتحويل مكاتب الحزب الى بورصة لشراء بطاقات الناخبين".

واضاف ان "قيادات تحالف العزم هددت بكشف فساد السامرائي وتسلطه على وزارة التربية واستخدامها كوسيلة للترويج عن حزبه فضلا على سرقة مبالغ مالية من عملية طبع المناهج الدراسية".

وبين ان "انسحاب قيادات بارز في الحزب ستضع السامرائي في موقف محرج امام جهوره من تحقيق نتائج ايجابية في الانتخابات المقبلة".

واكد ان "حال التحالفات السياسية السنية ليست بافضل حال من تحالف عزم اذ هدد عدد من قيادات حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي من الانشقاق من الحزب بعد ارغامهم على التوقيع على ورقة بيضاء يستخدمها الحلبوسي كورقة ضغط لكل من يحاول مغادرة الحزب".