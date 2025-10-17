الأخبار

انشقاق قيادي بارز من صفوف العزم اثر خلافات مع السامرائي


كشف عضو تحالف الانبار عبد الرزاق ابراهيم الدليمي، الخميس، ان الانشقاقات من تحالف العزم سجلت مستويات غير متوقعة وسط توقعات من انهيار الحزب خلال الفترة المقبلة.

وقال الدليمي في تصريح ل/ المعلومة/، ان "القيادي في تحالف العزم فرحان عجيل الشمري من تنظيمات محافظة نينوى اعلن مغادرة صفوف الحزب بعد ساعات من انشقاق اثنين من قيادات الحزب على خلفية نشوب خلافات سياسية داخل التحالف بعد تهديدهم بفضح ممارسات السامرائي وشراءه ذمم شيوخ العشائر والفقراء وتحويل مكاتب الحزب الى بورصة لشراء بطاقات الناخبين".

واضاف ان "قيادات تحالف العزم هددت بكشف فساد السامرائي وتسلطه على وزارة التربية واستخدامها كوسيلة للترويج عن حزبه فضلا على سرقة مبالغ مالية من عملية طبع المناهج الدراسية".

وبين ان "انسحاب قيادات بارز في الحزب ستضع السامرائي في موقف محرج امام جهوره من تحقيق نتائج ايجابية في الانتخابات المقبلة".

واكد ان "حال التحالفات السياسية السنية ليست بافضل حال من تحالف عزم اذ هدد عدد من قيادات حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي من الانشقاق من الحزب بعد ارغامهم على التوقيع على ورقة بيضاء يستخدمها الحلبوسي كورقة ضغط لكل من يحاول مغادرة الحزب".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
عضو في تحالف الانبار المتحد : تقدم يواصل ضخ الاموال في الانبار وعودة الحلبوسي للرئاسة مستبعدة
انشقاق قيادي بارز من صفوف العزم اثر خلافات مع السامرائي
الحشد الشعبي يعلن تطهير 9 مناطق من بقايا "داعش" الارهابي غربي الأنبار
القضاء يتلقى 8 شكاوى ضد رافع الرفاعي بتهم الإرهاب والتحريض الطائفي
حركة حقوق: السوداني يسعى لولاية ثانية عبر التحالف مع السنة والأكراد بعيداً عن الإطار التنسيقي
شرطة الأنبار تحبط محاولة لسرقة محولات وأسلاك كهربائية شرقي الرمادي
التربية تقرر إضافة "مادة الأخلاقية" إلى الاختبارات الرسمية للعام الدراسي الحالي
الحشد الشعبي يدعو الإعلاميين لتغطية استعراض عسكري للواء السابع في البصرة
تكليف اللواء مكي الخيكاني مساعدا لوكيل الداخلية لشؤون النجدة
السيد القبانجي : العنف السياسي مرفوض وعلى الجهات الأمنية والقضائية مواجهة هذا الأمر
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك