الحشد الشعبي يعلن تطهير 9 مناطق من بقايا "داعش" الارهابي غربي الأنبار

أعلنت قوات الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، تطهير تسع مناطق صحراوية مصنفة ضمن المناطق "الخطرة" في غربي محافظة الأنبار، ضمن حملة أمنية استباقية نفذتها قوة من استخبارات لواء 57.

وقال مصدر أمني إن "قوة من استخبارات لواء 57 بالحشد الشعبي نفذت عملية دهم وتفتيش شملت مناطق: عزاره، الشعباني، كاره، مجادح، الكعيدين، الكزيز، أبو جرد، أبو عمد، صدعان، أم الوحوش، والتويلي"، مشيراً إلى أن "العملية أسفرت عن تطهير المناطق المستهدفة من بقايا خلايا داعش الإرهابي ومخلفاتهم الحربية".

وأوضح المصدر أن "هذه المناطق كانت مصنفة كمناطق خطرة بسبب تضاريسها المعقدة وكونها مهملة أمنيًا منذ فترة طويلة، الأمر الذي استغلته بقايا التنظيم للتنقل والتخفي".

وأشار إلى أن القوة "تمكنت من إبطال مفعول عدد كبير من العبوات الناسفة والأجسام المفخخة"، مؤكدًا أن "المناطق أصبحت الآن آمنة بشكل كامل، بعد تطهيرها من التهديدات الإرهابية والمخلفات الحربية".

وأكد أن "فرق معالجة المتفجرات التابعة للحشد الشعبي تمكنت من تنفيذ مهامها دون تسجيل أي إصابات بشرية أو أضرار مادية"، مشيداً :"بكفاءة العناصر التي شاركت في العملية".