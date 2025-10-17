القضاء يتلقى 8 شكاوى ضد رافع الرفاعي بتهم الإرهاب والتحريض الطائفي

كشف مصدر مسؤول في محافظة الأنبار، اليوم الجمعة، أن المحاكم القضائية في الأنبار وبغداد تلقت ثماني شكاوى ضد رافع الرفاعي تتعلق بتهم الإرهاب والتحريض ضد القوات الأمنية خلال فترة ساحات الذل عام 2013.

وقال المصدر إن "المحاكم المختصة استلمت دعاوى قضائية مقدمة من مواطنين، بينهم مسؤولون محليون، يتهمون فيها الرفاعي بـالتحريض العلني ضد عناصر الأجهزة الأمنية، وهو ما أدى إلى وقوع تفجيرات وهجمات مسلحة في بغداد ومحافظات أخرى".

وأشار إلى أن "الفتاوى التي أطلقها الرفاعي آنذاك ساهمت بتحريض الجماعات المسلحة وتسببت بمقتل العديد من أفراد القوات الأمنية، ما يستوجب من القضاء استدعاءه ومحاكمته وفق القوانين النافذة".

وأعرب المصدر عن استغرابه من "قيام بعض الجهات بإسقاط التهم عن الرفاعي مؤخراً رغم مطالبات ذوي ضحايا التفجيرات والشهداء الأمنيين بمحاسبته وعدم الإفلات من العقاب".

وأضاف أن "الأسر المتضررة من تلك الفتاوى دعت الجهات المعنية إلى إعادة فتح الملفات ومحاسبة المتسببين في إراقة الدماء والتحريض الطائفي، باعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم".