حركة حقوق: السوداني يسعى لولاية ثانية عبر التحالف مع السنة والأكراد بعيداً عن الإطار التنسيقي

اكد عضو حركة حقوق، صباح العكيلي، اليوم الخميس ،أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يخطط للحصول على ولاية ثانية من خلال تحالفات سياسية جديدة تضم الأطراف السنية والكردية، مبتعداً عن الإطار التنسيقي.

وقال العكيلي في تصريح ل /المعلومة/، إن "السوداني يستخدم ما يمتلكه من صلاحيات ونفوذ لتحسين صورته وكسب دعم الشارع الشيعي في مناطق الوسط والجنوب، إلى جانب تحركاته في المناطق السنية مثل الأنبار والموصل، من أجل ضمان مقبولية أوسع تؤهله للفوز بولاية ثانية".

وأضاف أن "السوداني يُتوقع أن يتجه لتشكيل تحالف سياسي جديد مع السنة والأكراد، بعيداً عن الإطار التنسيقي، خصوصاً إذا تمكن من حصد نحو 50 مقعداً في بغداد وعدد من المحافظات".

وأوضح العكيلي أن "هذه التحركات تشير إلى مساعٍ واضحة لتشكيل حكومة أغلبية سياسية لا تعتمد على الإطار التنسيقي، مما أدى إلى شرخ داخل البيت الشيعي، وتحديداً داخل الإطار، وذلك في سبيل البقاء في السلطة لولاية جديدة".